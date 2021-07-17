تراند الفن: الجيش الليبي يرد على تصريحات تركيا بشأن وجود قوات عسكرية داخل البلد العربي (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أثارت تصريحات نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، عن أن القوات التركية لا يمكن أن تبقى في أفغانستان إلا بتوافق دولي وبالاتفاق مع الحكومة الأفغانية، تساؤلات بشأن إمكانية بقاء القوات التركية والمرتزقة الأجانب الذين استقدمتهم أنقرة إلى الغرب الليبي.

اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، قال، إن القوات التركية والمرتزقة الذين استقدمتهم إلى الأراضي الليبية سيخرجون، أمام “الإلحاح المحلي والدولي” للمطالبة بإجلائهم من الأراضي الليبية.

وأضاف المحجوب لـ “القاهرة 24” أن المجتمع الدولي والدول الكبرى طالبت بإخراج المرتزقة من ليبيا في مجلس الأمن في جلسته الأخيرة، التي عقدت أمس الخميس.

وأردف أن بقاء المرتزقة الأجانب في ليبيا “أكبر من تركيا الآن”، موضحًا أن الإرادة الليبية والدولية تعمل على تفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية التركية.

وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات، أشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إلى أن الإرادة الليبية والدولية مصرة على إجراء الانتخابات في موعدها بحلول 24 ديسمبر المقبل، لضمان الاستقرار في ليبيا.

وفي ذات السياق قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، إن العدو الحقيقي لليبيا والمنطقة هو الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر.

وأضاف الدبيبة، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، أن ليبيا تعيش بارقة أمل للخروج من النفق المظلم الذي تمر به منذ سنوات عدة، مؤكدًا ضرورة توحيد المؤسسات الليبية لتسهيل عمل وفعالية الحكومة.

وشدد الدبيبة خلال كلمته، على ضرورة انسحاب كل المقاتلين الأجانب من ليبيا، موضحًا أن الحكومة نجحت بمساندة دولية في الوصول بليبيا إلى مسار سياسي، معتبرًا أن بقاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب من أبرز عوائق الاستقرار في البلاد.

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