تراند الفن: ضبط 33 مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 05:09 صباحاً - واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس المدينة، حملاتها التفتيشية والرقابية المكثفة بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية والمقاهي والكافتيريات والمخابز والصيدليات، لضبط المخالفين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وقال الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس المدينة، إن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير عدد 33 مخالفة، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن تم تكليف نواب المدينة، والذين صدر لهم قرار من وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لهم لتطبيق ومتابعة التزام المواطنين.

وأضاف قياتي في بيان له، أن الحملات التفتيشية والرقابية مستمرة علي نطاق المدينة والقري بشكل مكثف ودوري علي مدار الساعة، لضبط المخالفين وأحكام الرقابة على الأسواق والسلع الغذائية لضمان سلامة الغذاء، مؤكدًا على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بكل حزم وقوة.

وكانت قد واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى، خلال تلك الفترة، من خلال تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق ومحلات الجزارة، وأماكن بيع اللحوم والمجازر، ومتابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المخابز- المستشفيات العامة والمركزية -الوحدات الصحية الأسواق -المجازر-الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع التي تلبى احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، والموارد المائية، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الاشغالات، بالتزامن مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.