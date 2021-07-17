تراند الفن: أخطاء تقع فيها الفتيات عند العناية بالشعر دون قصد.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 06:09 صباحاً - العناية بالشعر حلم كل شخص، ولكن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس دون قصد، مما يسبب تلف الشعر، وإليك أبرز تلك الأخطاء، حسب ما ذكر موقع ” تايمز أوف إنديا”.

إن أسوأ خطأ يمكن أن ترتكبه والذي سيؤدي إلى إتلاف شعرك بشكل كبير هو وضع الشامبو مباشرة على فروة رأسك، لأن الشامبو كثيف وإذا تم تطبيقه بشكل مباشر فقد يترك تراكمًا على فروة رأسك مما قد يؤدي إلى جفاف الشعر الباهت وكذلك تساقطه.

عندما تقوم بتمشيط شعرك شديد النعومة والمبلل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر المفرط والقسري، والذي يكاد يكون من صنع الذات إلى حد ما، وبعد التجفيف، يمكن أن يجعل شعرك جافًا ومتطايرًا، لذا دعه يجف أولًا ثم قم بفك تشابك الجزء السفلي أولًا ثم تحرك لأعلى.

تم استخدام تقنية التجفيف بالمنشفة منذ زمن طويل وللأسف كل هذا خطأ، لأن ربط شعرك المبلل وتغطيته على الفور بمنشفة ثم استخدام تقنيات اهتزاز المنشفة لتجفيف شعرك هو أسوأ طريقة لتجفيف الشعر، لذا استخدمي قميصًا قطنيًا أو حريريًا ولفي شعرك به واتركيه لمدة 15 دقيقة، حيث تساعد هذه الأقمشة في تنعيم شعرك ومنع تساقطه المفرط.

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