تراند الفن: قبل عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي في الأسواق اليوم السبت

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 06:09 صباحاً - يقبل المواطنون على شراء الأضاحى من السوق المحلى، وذلك في الأيام الأخيرة قبل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وقد شهدت أسعار الأضاحى استقرارا نسبيا رغم زيادة الإقبال، ووفق عدد من التجار فإن أسعار العجول البقرى الحية الكيلو يتراوح بين 57-60 جنيها للكيلو حسب المنطقة، والعجول الجاموسى من 52-54 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الخرفان الحية بين 63 – 65 جنيها للكيلو، حسب الجودة والمنطقة، بينما سجلت أسعار الماعز للكيلو مستوى 70 جنيها.

وفي وقت سابق، قال المهندس سعيد دسوقى، مدير عام الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة استعدت لتقديم الأضاحي للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى هذا العام، من خلال منظومة متبعة ومنظمة من قبل الحكومة، موضحًا أن الوزارة تقوم ببيع الأضاحي عبر منافذ الوزارة، حيث تم البدء بمحافظة كفر الشيخ، وسوهاج، كما تحدث عن أسعار أضاحى العيد هذا العام.

و أشار المهندس سعيد دسوقى إلى أن الوزارة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك منذ 6 أشهر مضت، عن طريق تجهيز الحيوانات وتثمينها وعمل التحصينات اللازمة للوصول بها لمستوى جيد للحوم.

وعن أسعار الأضاحى لـ الماعز وأسعار العجول البقرى والجاموس في عيد الأضحى 2021، والتي تم طرحها من قِبل وزارة الزراعة للبيع، فهى 70 جنيها للأغنام و57 للبقرى و50 للجاموس.

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