تراند الفن: تعرف على أسعار اللحوم البلدي في السوق اليوم السبت

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 07:09 صباحاً - استقرت أسعار اللحوم البلدي، في السوق اليوم السبت 17 يوليو 2021 في محلات الجزارة، حسبما أعلنته شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وسجلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 120 – 140 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120 – 140 جنيها.

وتراوحت الكبدة البلدي بين 130 – 150 جنيها، والكلاوي والقلب 120 – 130 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 120 – 130 جنيها، واستقر سعر اللحم الجملى عند 90 – 100 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 110 – 125 جنيها الكيلو

وتراوحت أسعار كباب الحلة بين 130 – 145 جنيها للكيلو، والمفروم بين 120 – 130 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 – 150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 – 160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 – 150 جنيها للكيلو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.