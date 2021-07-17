تراند الفن: موكا الخضري تشارك مع حمدي الميرغني في “زومبي على جنبي”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:09 صباحاً - تشارك الفنانة موكا الخضري، في فيلم “زومبي على جنبي”، المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل، من بطولة الفنان حمدي الميرغني.

وبدأ الميرغني تصوير الفيلم خلال الأيام الماضية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول مطربين يشتد بينهما الصراع، يتخلله مواقف كوميدية بين أبطال العمل.

وقالت موكا الخضري: “إن الفيلم، يضم مجموعة من النجوم وإنها تجسد دور مطربة، وتدخل في صراع مع أحد أبطال العمل، بسبب بعض الأحداث المتشابكه بالعمل”.

والفيلم بطولة نجوم مسرح مصر بقيادة النجم أشرف عبد الباقي وهم: على ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد،إخراج عمرو صلاح.

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