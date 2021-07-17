تراند الفن: بداية من اليوم.. السعودية تعلن عن جاهزية المسجد الحرام لاستقبال الحجاج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أكد الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، جاهزية المسجد الحرام التامة لاستقبال الحجاج بداية من اليوم السبت الموافق 7 ذي الحجة، مشيرا إلى تكثيف الاستعدادات الميدانية وتجهيز كافة المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والطواف والسعي.

وأضاف المحيميد، وفقا لبيان شؤون الحرمين، مساء أمس، أنه تم التأكد من الجاهزية التامة لاستقبال الحجاج لتأدية طواف الإفاضة، وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية لكافة المعايير الصحية العالمية، لافتا إلى التجهيز الكامل لأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات قبل قدوم الحجيج.

وأكد المحيميد أن “هذا العمل رسالة عظيمة في إبراز وسطية واعتدال هذا الدين، وقيمه وحسن تعامله، ونبل أخلاقه”، موجها الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على اهتمامهما بمنظومة خدمات قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

من جانبه، أوضح المهندس أسامة الحجيلي، مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعدت مواقع لتنظيم الحجاج بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله تتسع لنحو 11 ألف حاج، وذلك في حال امتلأت مسارات أدوار المطاف.

ولفت إلى تقسيم مواقع التنظيم للرجال والنساء، من أجل المحافظة على سلامة حجاج بيت لله الحرام في أدائهم مناسكهم، وحرصا على سلامتهم، ولتحقيق التباعد الجسدي.

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