تراند الفن: الفنان عصام السقا يتكفل بتركيب قدم صناعية للاعب ” شريف الانجليزي ” بالمنيا بعد بتر قدمه

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:09 صباحاً - تحرك العديد من المتبرعين من رجال السياسة والفن والرياضيين، لتقديم المساعدة المادية والمعنوية للوقوف بجوار اللاعب شريف محمد فتحي التوني الشهير ب” شريف الإنجليزي”، بعد نشر موقع “القاهرة 24” قصته، والذي فقد قدمه اليمنى نتيجة إصابته بمرض سرطان العظام “كنسر”.

وقال عمرو صابر، حارس مرمى مركز شباب ناصر ملوي، والمرافق للاعب شريف الإنجليزي بالمستشفي، إن مدير أعمال الفنان الكبير عصام السقا، تواصل معه هاتفيا وأبلغه بالتكفل بتركيب قدم صناعي له، وسوف يتم زيارة اليوم السبت في المستشفي.

وأضاف صابر لـ” القاهرة 24″، أن الفنان عصام السقا سيتكفل أيضا بدفع إيجار الشقة السكانية، التي يقيم فيها اللاعب لمدة عام كامل، مشيرًا إلى أن الكابتن سيف زاهر مقدم البرنامج الرياضي تواصل معه أيضا هاتفيا، عبر قناة ” ON TIME SPOTS”، للاطمئنان علي حالته، بعد بتر القدم اليمني، ووعده بمساندته حتي يستقر فى العمل داخل الوسط الرياضي.

وكانت قد شهدت محافظة المنيا، في الساعات القليلة الماضية، اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تضامنًا مع اللاعب شريف محمد فتحي التوني الشهير بـ “شريف الإنجليزي”، ابن مركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، لاعب مركز شباب ناصر ملوي الحالي، بعد أن أجريت له عملية جراحية ببتر قدمه اليمنى، نتيجة إصابته بمرض كنسر في العظام.

وينتمي شريف الإنجليزي، إلى عائلة كروية، لكون والده هو محمد فتحي، أحد أفضل اللاعبين في جيله آنذاك، وكان نجما لنادي الألمنيوم، وهو في العقد الثالث من العمر، وقد لعب في العديد من أندية الصعيد في الدرجة الثانية والثالثة.

وقد تعرض اللاعب منذ أشهر إلى الإصابة بمرض كنسر العظام، الذي أبعده عن مُمارسة كرة القدم داخل المستطيل الأخضر بسبب تلقي العلاج، حتى أوصى الأطباء المُتخصصين بإجراء عملية جراحية لاستئصال القدم اليمنى “بتر” لعدم تفشي وانتشار الورم بجسده.

وتعتبر كرة القدم هي مصدر الرزق الوحيد للاعب، وهو أب لطفلة لم يتعد عمرها الثلاث سنوات، ولم يمتهن أي عمل، غير أنه لاعب كرة قدم، وبعد تعرضه لبترالقدم، تضامن معه الوسط الرياضي من اللاعبين والمُدربين داخل محافظة المنيا، للوقوف بجانبه في تلك المأساة.

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