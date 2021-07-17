تراند الفن: لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على كليات اختبارات القدرات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:09 صباحاً - تتنوع الكليات أمام طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء مارثون امتحانات هذا العام الدراسي 2021-2022، ويكون التنسيق الإلكتروني هو البداية لدخول الطالب الكلية التي يرغب بها أو التي تتناسب مع مجموعه في الاختبارات، إلا أنه هناك كليات أخرى لا تشترط المجموع فحسب لدخولها بينما يشترط لدخولها أداء اختبارات قدرات.

وعن هذه الكليات، فهي كليات التربية الرياضية على مستوى جامعات الجمهورية المختلفة، وكليات الفنون الجميلة (فنون وعمارة) وكليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان ودمياط وبنها وبني سويف، وكليات التربية النوعية شعبتي التربية الموسيقية والفنية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بالمنصورة فرعي ميت غمر ومنية النصر، وكليات الإعلام على أن تجرى امتحانات القدرات قبل قبول الطلاب بها.

وتتعدد كليات التربية على مستوى الجمهورية التي سيؤدي الطلاب اختبارات القدرات داخلها، حيث كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم، وللبنات بالجيزة، وكلية التربية الرياضية للبنين ببنها، وكلية التربية الرياضية للبنين والبنات بالزقازيق، كلية التربية الرياضية للبنين والبنات بشبين الكوم، وكلية التربية الرياضية للبنين والبنات بمدينة السادات حيث تأخذ من مناطق كوم حمادة ووادي النطرون ومدينة التحرير وأشمون ومنوف والشهداء، وكلية التربية الرياضية بالإسكندرية ومطروح للبنين والبنات عدا الأماكن كوم حمادة ووادي النطرون ومديرية التحرير، وكلية التربية الرياضية للبنين والبنات بطنطا، وكلية التربية الرياضية للبنين والبنات بأسوان، وكلية التربية الرياضية للبنين والبنات بكلية التربية الرياضية بسوهاج، كلية التربية الرياضية للبنين والبنات بقنا والأقصر، وكلية التربية الرياضية للبنين والبنات بالوادي الجديد، وكذلك بأسيوط والمنيا، وكلية التربية الرياضية بنين بمطروح، وكلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج.

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