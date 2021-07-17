نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض مكتبة جرير بمناسبة عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض مكتبة جرير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقدم مكتبة جرير خصومات وعروض تصل إلى 40% على الكمبيوتر المحمول، وتتميز الخصومات بأسعارها الغير متوقعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتضم تخفيضات جرير عدد كبير من الإلكترونيات ولاب توب جرير، وأجهزة التابلت، و جرير ايباد وكمبيوتر لوحي. كما تقدم مكتبة جرير “jarir bookstore” فرص عديدة ومتميزة للمواطنين السعوديين وللمقيمين داخل المملكة لشراء أحدث الأجهزة التكنولوجيا وبأقل الأسعار داخل المملكة. أقوى عروض مكتبة جرير على الجولات: احصل على عرض جرير على هاتف شاومي 9T ريدمي، يأتي الجهاز بمساحة تخزين عالية سعة 128 جيجا بايت، لون الجهاز رمادي، الهاتف يأتي بتكنولوجيا الجيل الرابع 4G، وفر 70 ريال سعودي عند شرائك الجهاز كاش ستحصل عليه بسعر 619 ريال سعودي بعد الخصم شامل الضريبة. أما سعر الجهاز قبل الخصم هو 689 ريال سعودي. كما يأتي الجهاز بضمان عامان.

وفر 200 ريال عند شرائك جهاز فيفو X60، يأتي الجهاز بسعة تخزين عالية سعة 256 جيجا بايت، الجهاز أسود اللون، يأتي الجهاز بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G. والسعر قبل الخصم 2699 ريال سعودي. وسعر الجهاز بعد الخصم 2499 شامل الضريبة. كما يأتي الجهاز بفترة ضمان 24 شهر بضمان الوكيل.

يمكنك الحصول على جهاز أوبو رينو5، مقدم من مكتبة جرير بسعر خيالي هو 1399 ريال سعودي شامل الضريبة. كما يأتي الهاتف بسعة 128 جيجا بايت. اللون سائل أسود الجهاز يأتي بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G. الهاتف بضمان الوكيل لفترة تصل إلى عامان من تاريخ الاستلام، ويمكنك طلب الجهاز عن طريق موقع جرير على الإنترنت.

اطلب عبر موقع جرير على الإنترنت هاتف لينوفو كي 13 نوت، ووفر 100 ريال سعودي، هذا الجهاز يأتي بمساحة 128 جيجا بايت. الهاتف يأتي باللون الأزرق النسيم، بتكنولوجيا الجيل الرابع 4G. سعر الهاتف قبل الخصم هو 729 ريال سعودي. أما سعر الجهاز بعد التخفيض هو 629 ريال سعودي شامل الضريبة، وعند شرائك الجهاز من جرير تحصل على شهادة هدايا بقيمة 50 ريال سعودي. ويشمل الجهاز فترة ضمان الجهاز 24 شهر من الوكيل.

كما يمكنك شراء جهاز اوبو A54، يأتي الهاتف بسعة 128 جيجا بايت. اللون نجمة أزرق، الجهاز يأتي بتكنولوجيا الجيل الرابع 4G. وفر 150 ريال سعودي. سعر الجهاز قبل الخصم849 ريال سعودي. أما سعر الجهاز بعد التخفيض هو 699 ريال سعودي شامل الضريبة. فترة ضمان الجهاز 24 شهر من الوكيل.

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