تراند الفن: محافظ القاهرة: غرامة مالية 10 آلاف جنيه ضد من يذبح في الشارع

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة، لمن يقوم بذبح الأضاحي بالشارع، ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة، وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

كما أكد محافظ القاهرة على فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد، مع توقيع الكشف البيطري عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

وأكد محافظ القاهرة حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، سواء للمواطنين أو محلات الجزارة، لعدم إعاقة حركة المرور مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة.

وأكد الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أنه يطبق علي محال الجزارة القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66 الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر، تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10آلاف جنيه، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل، فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94، وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه، طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى، أنه سيتم الذبح طوال أيام العيد داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور، كما توجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أى مشكلات لحلها على الفور، بالإضافة لرقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561.

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