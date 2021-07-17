تراند الفن: للمرة الأولى خلال 10 سنوات.. وزير الخارجية الصيني يزور سوريا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يصل وانج يي، وزير الخارجية الصيني، إلى العاصمة السورية دمشق اليوم السبت، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول صيني إلى الأراضي السورية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وتشير وسائل إعلام سورية محلية، إلى أن زيارة الوزير الصيني إلى دمشق تمثل بداية تحول في السياسة الخارجية الصينية نحو مزاحمة الغرب في مناطق عدة في العالم، وأن وجود وزير صيني في الوقت الراهن في دمشق يمثل رسالة قوية لواشنطن التي تفرض عليها عقوبات وفقًا لقانون قيصر.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الصيني نظيره السوري، فيصل المقداد، لمناقشة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بين البلدين.

ويؤدي بشار الأسد، الرئيس السوري، اليمين الدستورية اليوم السبت، لولاية جديدة في رئاسة الجمهورية.

ووفقًا لما أوضحته وسائل إعلامية سورية، من المقرر أن يلقي الأسد، كلمة للشعب السوري خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الشعب.

وتقيم الرئاسة السورية، حفلا دعيت إليه شخصيات سياسية وإعلامية محلية ودولية وفعاليات اقتصادية ودينية وشعبية، إضافة إلى السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين في دمشق.

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