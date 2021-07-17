تراند الفن: اليوم.. بشار الأسد يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة في رئاسة سوريا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يؤدي بشار الأسد، الرئيس السوري، اليمين الدستورية اليوم السبت، لولاية جديدة في رئاسة الجمهورية.

ووفقًا لما أوضحته وسائل إعلامية سورية، من المقرر أن يلقي الأسد، كلمة للشعب السوري خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الشعب.

وتقيم الرئاسة السورية، حفلا دعيت إليه شخصيات سياسية وإعلامية محلية ودولية وفعاليات اقتصادية ودينية وشعبية، إضافة إلى السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين في دمشق.

وفي شهر مايو الماضي، أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، فوز الرئيس بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية السورية بنسبة 95.1%.

وتختلف هذه الانتخابات عن غيرها لأنها تمت فقط في مناطق سيطرة حكومة دمشق، بينما لم تشارك المناطق الخاضعة للسيطرة التركية والجماعات المسلحة المتواجدة في شمال غرب سوريا مثل عفرين، إدلب ورأس العين وجرابلس.

وهذه هي الانتخابات الرئاسية الثانية، التي تجرى في ظل الحرب السورية، التي أدت خلال 10 أعوام إلى مقتل نحو نصف مليون شخص وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن تشريد الملايين في الداخل والخارج.

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