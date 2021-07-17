فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أعلنت شركة مصر للطيران عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لركاب الرحلات

الدولية، ضمن الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية المطبقة حول العالم للحد من

التكدس وتقليل فرص انتشار فيروس” كورونا” المستجد.

ومن أهم الإجراءات التي أعلنت عنها الشركة ضرورة التواجد بالمطار لإنهاء إجراءات

السفر قبل مغادرة رحلاتهم بأربعة ساعات ونصف (4:30) بالنسبة للرحلات الدولية، وساعتين

ونصف (2:30) قبل المغادرة للرحلات الداخلية (في المطارات المصرية)، حسب البيان

الذي أصدرته.

كما ناشدت مصر للطيران

عملائها استخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر الإلكترونية المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com أو تطبيق

الهواتف الذكية لمصر للطيران والتي تتيح للعملاء اختيار المقعد الذي يرغبون في السفر

عليه توفيرًا لوقتهم قبل السفر.

و وفرت الشركة العديد من أرقام التليفونات لمزيد من المعلومات،

مطالبة بالتواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران على 1717 من أي محمول و 090070000 من

أي خط أرضي داخل مصر أو 0097142306666 من أي مكان في العالم أو بمكاتب مصر للطيران

المنتشرة حول العالم.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إجراءات جديدة من مصر للطيران للركاب الرحلات الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.