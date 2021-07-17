تراند الفن: غلق أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة.. وبدء توزيع أسئلة الكمياء

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أغلقت جميع المدارس على مستوى الجمهورية منذ قليل، أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة في مادة الكمياء.

وبدأ توزيع أوراق الأسئلة والبابل شيت، على طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، لمادة الكمياء “للشعبة العلمية”، بامتحانات الدور الأول 2021، بجميع لجان الجمهورية في تمام الساعة العاشرة.

و يؤدي اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة العلمية” امتحان الكيمياء.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2021، الذين يخوضون امتحان الكيمياء اليوم السبت 393 ألف و883 طالب/طالبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

كما يؤدى اليوم السبت طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المكفوفين، امتحان الجغرافيا “ورقة أولى”، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2021 المكفوفين الذين يخوضون هذا الامتحان اليوم 225 طالب/طالبة.

وفي سياق آخر، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بشكل أكثر من رائع، وهناك حملات مستميتة لإيقاف تطوير التعليم في مصر، مشيًرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة تتسم كل عام بظاهرتي الخوف والغش.

وأشار شوقي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن الغش في الامتحانات يتم عن طريق الموبايل وسماعات البلوتوث والساعات الإلكترونية موضحًا، أن العام الحالي يتسم بـ” نغمة” الغش وصعوبة وسهولة الامتحان.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الأسئلة التي تم وضعها لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات الحالية، تم وضعها بشكل تقني وفني كبير مبني على الفهم والتحليل والتدقيق.

وتابع “شوقي”، “أن وضع الأسئلة والإجابة عليها يوضح مهارة الطالب وإظهار قدراته الحقيقية، وبنوك الأسئلة بداية من أولى ثانوي حتى الصف الثالث، كما أن دور الوزارة ليس هدفه إرضاء الناس، ولكن فرز الطالب وتقيمه بدقة شديدة، بنسب معينة تظهر استجابته لما يتم دراسته عبر المدرسة”.

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