تراند الفن: توافد طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان الكيمياء

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 10:09 صباحاً - توافد طلاب الشعبة العلمية بـ الثانوية العامة على لجان الامتحانات في مختلف المحافظات لأداء امتحان الكيمياء، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم الطلاب عند البوابات للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التفتيش الذاتي لمنع أية محاولات غش داخل اللجان.

ويؤدي اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، طلاب الثانوية العامة 2021 (الشعبة العلمية) امتحان الكيمياء.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2021، الذين يخوضون امتحان الكيمياء اليوم السبت 393 ألف و883 طالب/طالبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

كما يؤدى اليوم السبت طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المكفوفين، امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2021 المكفوفين الذين يخوضون هذا الامتحان اليوم 225 طالب/طالبة.

وفي سياق آخر، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك حملات لمواجهة تطوير التعليم في مصر، مؤكدًا أن الغش موجود منذ زمن.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الغش موجود في جميع مراحل التعليم، مشيرًا إلى أن هذا العام به أقل حالات من الغش وما يتم ترويجه من شائعات لمواجهة تطوير التعليم.

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