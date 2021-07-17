تراند الفن: الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة غزل المحلة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يُواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم السبت، في الخامسة مساءًا، بملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

وشهد مران أمس الجمعة، تركيز الفرنسي باتريس كارتيرون على الجانب البدني من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية لاعبين بعد انتهاء فترة الراحة.

كما انتظم الثنائي حازم إمام ومحود علاء، بعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرا.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق، استأنف تدريباته مساء أمس الجمعة، بعد حصول اللاعبين على راحة 11 يومًا، في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته حتى بعد غد الاثنين، على ملعب الترسانة، قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

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