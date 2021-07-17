تراند الفن: وزيرة خارجية السودان: إلغاء وجدولة ديون نادي باريس يساعد في مفاوضات الدائنين الآخرين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 11:09 صباحاً - هنأت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، الشعب السوداني بما وصفته بالإنجاز العظيم، بإلغاء جزء من ديون نادي باريس وجدولة ديون أخرى.

وكتبت مريم الصادق، على حسابها بموقع تويتر، اليوم السبت: “تهنئة مسـتحقة لشعبنا العظيم بهـذا الإنجاز الذي تحقق بإلغاء 14.1 مليار دولار من ديـون نادي باريس وإعادة جدولة المتبقي 9.5 مليار دولار”.

وأكدت أن “اتفاقية نادي باريس هذه سيكون لها أثـر ملموس في المفاوضات المقبلة مع الدائنين للسودان خارج النادي والديـون التجارية”.

وفي وقت سابق، أعلن نادي باريس، أمس الجمعة، موافقة الدائنين لديه على إلغاء 14 مليار دولار من ديون السودان، والموافقة على إعادة جدولة 9.5 مليار دولار أخرى، داعيا الدائنين الآخرين من خارجه إلى مساعدة السودان، واتخاذ خطوات مماثلة.

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