فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 11:09 صباحاً - وجه

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تحذيرًا

هامًا من الإخوان المسلمين وخطورة الحركات الحزبية التي تتبعهم.

وقال”آل

الشيخ” في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” : “الحركات الحزبية الخطيرة كحزب الإخوان

لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة”

وأضاف:

“احذروا من تلبيسهم وخداعهم وتدليسهم بخطابات ورسائل تبرئ الصحويين والسروريين وتصفهم

بمناقب وهمية وتنسب إليهم كل خير وتنفي عنهم كل شر”

وتابع:

“هم وفلولهم يروجون شهادات زور لعل وعسى أن تنطلي وتقبل فكونوا على حذر وحيطة”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «آل الشيخ» يفاجئ الجميع بتغريدة عن الإخوان: كونوا على حذر وحيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.