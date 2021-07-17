تراند الفن: “زراعة النواب” عن منتقدي قانون الري والموارد المائية: لا توجد حلول أفضل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 11:09 صباحاً - انتقد اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، التساؤلات الحزبية حول قانون الري والموارد المائية الجديد وانعكاساته على الفلاح وعلى إنتاجيته وتكاليفه، بالإضافة إلى فرض رسوم عالية مقابل الاستفادة من الموارد المائية.

وقال الحصري، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، إن الرسوم التي يتضمنها القانون منطقية ولا تتجاوز 500 ألف جنية إلى جانب أن المساحات الزراعية معفية من الرسوم حتى مساحة 10 أفدنة.

وحول احتياجات مصر المائية أوضح الحصري أن مصر تحتاج إلى 100 مليار متر مكعب من المياه؛ مطالبًا منتقدي القانون بالكشف حلول أخرى لا يتضمنها القانون.

وفي وقت سابق، دعا حزب الإصلاح والتنمية إلى مراعاة حسن التطبيق فيما يتعلق بقانون الري والموارد المائية الجديد وانعكاساته على الفلاح وعلى إنتاجيته وتكاليفه، حيث ورد إلى الحزب خلال الفترة الأخيرة العديد من التخوفات من الفلاحين والمزارعين في جوانب مختلفة تتعلق بمواد القانون.

وأشار إلى أن مشروع القانون يفرض في عشر مواد رسومًا عالية التكاليف مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياهًا عذبة أو جوفية أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي معالجة أو مياه بحر محلاة، في الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.

بالإضافة إلى التكاليف التي سوف يتم توزيعها على جميع أراضي المستفيدين مقابل أن تعمل وزارة الري على إنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المكشوفة، فضلًا عن أعباء مالية كثيرة على المستفيدين من المياه خصوصًا الفلاحين وإلزامهم بدفع أكثر من رسم مقابل الخدمة الواحدة إلى جانب رسوم الترخيص بحفر بئر جوفية أو إقامة أو تشغيل طلمبة لضخ المياه أو صرفها على مجرى النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والمصارف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.