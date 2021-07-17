تراند الفن: الحكومة: إعادة تفعيل 14 ألف كارت للأسر المستحقة من برنامج الدعم النقدي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 11:09 صباحاً - كشفت منظومة الشكاوى الحكومية أنها أولت اهتمامًا كبيرًا بالاستجابة للشكاوى والبلاغات والالتماسات المتعلقة بمبادرة حياة كريمة وبالضمان والحماية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وشملت الجهود إصدار وإعادة تفعيل 14620 كارت للأسر المستحقة من برنامج الدعم النقدي المشروط.

وأشارت في تقرير في تقريرًا لمجلس الوزراء إلى إصدار 3025 بطاقة خدمات متكاملة للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك صرف 2417 مساعدة للحالات الإنسانية العاجلة من خلال مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية بكافة محافظات الجمهورية، كما تم إنقاذ 351 مواطنًا بلا مأوى بالتعاون مع فريقي التدخل السريع المركزي والبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم ايداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، من بينهم (20) حالة لمواطنين بلا مأوى يعانون من مرض نفسي، وتم ايداعهم بمختلف مستشفيات الصحة النفسية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أنه تم التعامل مع 171 حالة تطلبت تدخلات طبية وإجراء جراحات وإسعافات عاجلة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، كما تم تقديم خدمات تنوعت بين الإرشاد والنصح بمخاطر التواجد بالشارع وتقديم وجبات جافة وأغطية وتوفير فرص عمل وإعادة الدمج الأسري لبعض الأبناء وذلك بواقع 305 مواطنين بلا مأوى.

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