تراند الفن: اكتشاف أول إصابة بكورونا في القرية الأولمبية بطوكيو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أعلنت إذاعة NHK اليابانية، اليوم السبت، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالقرية الأولمبية في طوكيو، والشخص المصاب هو عضو في إحدى الوفود الأجنبية.



وظهرت مخاوف من تفشي الوباء العالمي في أولمبياد طوكيو في وقت سابق من شهر يوليو، وذلك بعد إصابة حالة من فريق الرجبي النسائي خلال رحلتهن إلى طوكيو.

وفي السياق ذاته، ثبتت إصابة أحد أعضاء الوفد الأولمبي النيجيري في مطار ناريتا، وتم نقله إلى المستشفى.

وتم تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، التي كان من المقرر عقدها العام الماضي، ولكن توقفت بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يُقام الحدث في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، ويكون دون متفرج منعًا لانتشار عدوى الوباء.

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