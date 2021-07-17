شوف آخر عروض بنده وخصم 70% وعروض بنده اون لاين Panda online داخل موقع بندة Panda

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عمر شويل - جدة يسعى الكثيرون في هذا الأيام للبحث عن أفضل الخروجات في هذه العطلة من نهاية العام، وأيام الصيف، وتعد المولات هي أسهل وأقرب الأماكن للخروجات للجميع، ومن أكبر المولات الموجودة في الوطن العربي بتوسع، وبالعديد من الفروع هي هايبر بنده مول، حيث يعد المول الأنجح في الوكن العربي، من حيث تميز أسعار السلع لديه، وتميز جودة السلع نفسها، وتقدم عروض بنده في المملكة العربية السعودية، وخارجها أقوى التخفيضات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى الكريم، وسننقل لكم في هذه المقالة أقوى الخصومات التي يقدمها الهايبر في هذه الأيام.

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يقدم هايبر بنده ماركت بجميع فروعه أقوى الخصومات على جميع منتجات العناية الشخصية الكاملة، ومن ضمن هذه الخصومات: خصم مميز على سعر شامبو وبلسم بانتين العناية الكاملة Pantene، كما يقدم خصم مميز على عبوات بديل الزيت من بانتين Pantene، ويقدم أيضاً كثيراً من الخصومات على منتجات هيد أند شولدرز Head &shoulders، من شامبو، وبلسم، وبديل الزيت، ويقدم أيضاً أقوى العروض على منتجات هيمالايا أعشاب Himalaya.

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يقدم هايبر بنده أيضاً العديد من الخصومات على: الشامبو والبلسم من ماركة تريزيم Tresemm’s، وأيضاً خصم مميز على سعر شامبو صانسيلك، وعلى شامبو دوف Dove، كما يتوفر خصم آخر على البلسم وبديل الزيت من نفس الماركة، كما يتوفر خصم خاص على سعر رذاذ الماسك من بورد الداماسك من صانسيلك، وعلى شامبو كلير Clear.

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كما يقدم الماركت خصومات عديدة على منتجات سانتا كلوب من ماكسي رول، وأيضاً الخصم الخاص على المناديل للوجه من سانتيا كلوب جيبسي، وعلى ورق الحمام، وكذلك على الورق الشفاف من ماكسي رول من موج Maog، كما يتوفر خصم خاص على مفارش السفرة من ماركات متعددة، وأيضاً الخصم المميز على أسعار الشاور جل من جميع الماركات العالمية، وعلى كريمات الوجه من نيفيا Nivia، وغيرها العديد من التخفيضات على جميع منتجات المنزل.