تراند الفن: تعرض طالبة لحالة إعياء أثناء أداء امتحان الكيمياء بكفر الشيخ ونقلها للمستشفى

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 مساءً - استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، طالبة بالقسم العلمي، مصابة بحالة إعياء نتيجة هبوط عام، أثناء إجراء اختبارات الثانوية العامة.

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بغرفة عمليات الصحة، تلقيهم إشارة من غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، بتعرض طالبة لهبوط عام، أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء للقسم العلمي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن الطالبة تدعي “ن. ص. ب” بلجنة مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية بكفر الشيخ.

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أعلنت صباح اليوم، أن من يحق لهم دخول لجنة الامتحان لخوض امتحان مادة الكيمياء هم 13 ألف طالب و726 طالبًا بالقسم العلمي.

وشهد محيط اللجان تشديدات أمنية مشددة بمحيط اللجان، فيما يتم قياس درجات الحرارة وتعقيم الطلاب وكذلك تفتيش الطلاب للتأكد من عدم وجود هواتف محمولة.

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