تراند الفن: زي النهاردة.. البرازيل تُتوج بكأس العالم للمرة الرابعة على حساب إيطاليا (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 مساءً - يُوافق، اليوم السبت، الذكرى السابعة والعشرين، لتتويج منتخب البرازيل، ببطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، على حساب نظيره الإيطالي.

وحسم المنتخب البرازيلي اللقب لصالحه، بعد فوزه في المباراة النهائية عن طريق ركلات الجزاء، بنتيجة 3-2، في البطولة التي أُقيمت على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُعد بطولة كأس العالم 1994 إحدى أبرز بطولات كأس العالم على مدار تاريخه، بما حققته من أرقام مميزة، في الأداء وإحراز الأهداف، وحتى حضور الجماهير، خاصة بعدما جاءت عقب نسخة، وُصفت بالمملة، وهي كأس العالم 1990، التي تُوجت بها ألمانيا الغربية.

وتسبب روبيرتو باجيو، نجم إيطاليا، في منح اللقب للمنتخب البرازيلي، بعد إضاعته ركلة الجزاء لمنتخب بلاده، فيما حصد منتخب البرازيل اللقب مجددًا في 2002، كأعلى المنتخبات حصدًا للقب البطولة برصيد 5 ألقاب.

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