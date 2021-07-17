تراند الفن: بعد تجربة المحاكاة الثانية.. نكشف موعد نقل مركب خوفو إلى المتحف المصري الكبير

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 مساءً - انتهى المتحف المصري الكبير، أمس الجمعة، من تنفيذ تجربة المحاكاة الثانية لعملية نقل مركب خوفو الأولي، من مكانها بمنطقة أهرامات الجيزة إلى المتحف المصري الكبير، وذلك بواسطة العربة الذكية ذات التحكم عن بُعد التي تم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل مركب خوفو قطعة واحدة، بعد حمايتها وتأمينها أثناء التحرك.

ومن جهته، كشف مصدر مطلع من وزارة السياحة والآثار، موعد نقل مركب خوفو الأولى بواسطة العربة الذكية، وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن نسبة الأعمال على هضبة أهرامات الجيزة وصلت لنحو 95% من الأعمال الجارية وضبط الطرق وتركيب أجهزة القياس الخاصة باختبار أداء العربة، وميول الطريق، وثبات الهيكل المعدني أعلى العربة لتحافظ على ثبات واتزان المركب.

وأشار المصدر إلى أنه سيشارك في عملية النقل فريق من وزارة الداخلية لتنظيم وتيسير حركة المرور وتأمين التجربة، ما سيسهم بشكل كبير في نجاحها، وأن عملية النقل ستكون خلال الأيام المقبلة، ومن المؤكد حتى الآن أن تتم بعد أيام عيد الأضحى.

ومن جهته قال الدكتور الطيب سيد عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، لـ “القاهرة 24″، إنه تم الانتهاء بشكل كامل من تهيئة مركب خوفو الأولى للنقل مع إحكام تثبيت الهيكل المعدني حول جسم المركب لحمايتها والحفاظ عليها أثناء عملية النقل، علمًا بأنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الأثرية المرتبطة بفك الأجزاء البسيطة والتغليف والحماية، موضحًا أنه تم فصل المركب عن مبنى المتحف الحالي وأصبح المركب والهيكل المعدني جزءًا واحدًا؛ تمهيدًا لعملية النقل النهائية بعد الانتهاء من المتبقي من الأعمال الهندسية.

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