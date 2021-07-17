فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 مساءً - عبّر

والد الفنانة المعتزلة حلا شيحة، الفنان التشكيلي أحمد شيحة، عن غضبه الشديد من

موقف ابنته الأخير من عرض مشاهد فيلم “مش أنا”، وخلافها مع الفنان تامر

حسني، ومن ما تفعله وتقوله، مؤكداً انها تضعهم كعائلة في موقف محرج، وتعرضهم للإنتقادات.

وأضاف

خلال تصريحات صحفية: “حلا لم تضع حتى عائلتها في اعتبارها قبل الحديث الماسخ الذي

كتبته عن فيلمها الأخير وبطله، هل نسيت أن والدها وشقيقتها فنانان، وستضعنا في موقف

محرج ومخزي بهذا الحديث”.

وأكمل

والدها: “لن أدافع عن ابنتي في الخطأ.. حلا أخطأت في حقنا وفي حق نفسها، أود أن

أوضح شيئًا مهمًا أن زوجها معز مسعود ليس له دخل في ما تفعله.. هذه تصرفاتها الشخصية،

وهي المسئولة عنها بدون تدخل من أي شخص، نعيش فترة صعبة نفسيًا بسببها أنا ووالدتها

وأشقاؤها.. ومش هنفضل ساكتين على الكلام ده”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: معز مسعود بريء..والد حلا شيحة يهاجمها:«مش هنفضل ساكتين على اللي بتعمليه ده» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.