فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 01:09 مساءً - تتجه

أنظار عشاق كرة القدم، في التاسعة من مساء اليوم إلى استاد محمد الخامس بالمغرب،

لمشاهدة مباراة الأهلي المصري ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي مسابقة دوري

أبطال أفريقيا.

واستقر

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، بشكل كبير على التشكيل

الذي سيخوض به المواجهة، والمفاجاة بعودة طاهر محمد طاهر للمشاركة أساسيًا بعدما لعب

جونيور أجايي المباراة السابقة ضد مصر المقاصة بعد إصابة طاهر.

ومن

المقرر أن يلعب الأهلي مباراة كايزر تشيفز بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون

التشكيل المتوقع كالتالي: حراسة

المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع:

علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق. خط الوسط

الدفاعي: عمرو السولية – حمدي فتحي. خط الوسط

الهجومي: طاهر محمد طاهر – محمد مجدي “أفشة” – حسين الشحات. خط الهجوم:

محمد شريف.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.