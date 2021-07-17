تراند الفن: موسمياني يطالب الشناوي بعدم الانفعال على زملائه

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 01:09 مساءً - حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على عقد محاضرات فنية بصفة مستمرة مع اللاعبين، من أجل تجهيزهم لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

وحذر موسيماني مدافعي الأهلي، وحارس الفريق محمد الشناوي من سوء التعامل مع الكرات الهوائية، لا سيما في ظل تميز لاعبي كايرز تشيفز بهذه الكرات.

واختص المدرب رباعي الدفاع بدر بانون وأيمن أشرف وياسر ابراهيم ورامي ربيعة في جلساته المتعددة.

وطالبهم بأهمية التمركز الجيد داخل منطقة الجزاء، وعدم ترك أية مساحات أمام مرمى محمد الشناوي.

وطلب موسيماني من الحارس الدولي ضرورة اختيار التوقيت الصحيح للخروج للكرة، والتعامل مع الكرات العرضية بهدوء شديد، والابتعاد تمامًا عن الانفعال على زملائه داخل الملعب، بعيدًا عنه كونه قائدًا للفريق حتى لا يتسبب في توتر اللاعبين.

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