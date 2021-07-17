تراند الفن: سامي الشيشيني: خبرات الأهلي ستحسم النهائي اليوم.. والحل في الهدف المبكر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 01:09 مساءً - قال سامى الشيشيني، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن فرص النادي الأهلي في التتويج اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا هى الاقوي والأوفر حظًا فى اللقاء الذي سيجمع بينه وبين كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويواجه اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب محمد الخامس فى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشيشيني فى تصريحات خاصة لـ القاهرة 24:” النهائيات ليست سهلة بالطبع أمام أي فريق،ولكن الأهلي أفضل ودائمًا ما يكون الأهلي مميز تحت الضغوط ويستطيع الفوز وتحقيق نتائج إيجابية”.

وأضاف:” الأهلي أفضل من كايزر تشيفز وخبراته أكبر خاصة فى المباريات النهائية، الفريق الجنوب أفريقي لأول مرة يصعد للمباراة النهائية وليس فى خبرات الأهلي، وفى المركز الثامن ببطولة الدوري ودخل مرماه 37 هدف وذلك سيسهل من مهمة الأهلي في التتويج بالبطولة”.

وتابع:” الأهلي لا بد أن يسجل هدف بشكل مبكر حتي ينهي أمال كايزر تشيفز ويفوز بالبطولة وذلك هو الأقرب”.

ويذكر أن الأهلي يرغب في تحقيق اللقب العاشر ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان توج بها العام الماضي على حساب الزمالك.

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