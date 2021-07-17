تراند الفن: اللحظات الأخيرة في حياة عماد بيومي لاعب شبين قبل وفاته بالملعب (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 01:09 مساءً - تعرض عماد بيومي، لاعب جمهورية شبين، في عصرها الذهبي، وصاحب إنجاز صعود الجمهورية لأول مرة لدوري الأضواء، لسكته قلبية مساء أمس الجمعة، أثناء مشاركته في مباراة إحياء ذكري رفيق عمره، أيمن حنضل، والتي أدت إلي وفاته.

وسقط عماد بيومي خلال مشاركته في المباراة التي جمعت قدامى محافظة المنوفية، تكريمًا لذكرى رحيل أيمن حنضل، زميلهم السابق.

وتم نقل عماد بيومي إلى المستشفى على الفور، ولكنه انتقل إلى جوار ربه فور وصوله إلى المستشفى، وذلك إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقال أحد الحضور لـ”القاهرة 24″: “تواصل عماد بيومي مع كل الناس اللي بيحبهم حته يشاركوه في يوم تكريم رفيق عمره الراحل أيمن حنضل، وبسبب حب الناس له، الجميع حضر من كل البلاد في المنوفية، وقام باتخاذ صور الذكري مع كل الحضور”.

وأضاف: “ شارك بيومي قبل ذلك في تخطيط وتجهيز الملعب، وذهب لإحضار عصير لكل العمال الذين قاموا بتخطط الملعب، وهو من رحب بالحضور، في وقت كان كله ضحك وهزار”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.