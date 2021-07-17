فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 01:09 مساءً - بعد

أن قررت الفنانة حلا شيحة العودة إلى طريق الابتعاد عن الفن، ومهاجمة الفنان تامر

حسني بسبب نشر فيديو كليب من فيلمهما “مش أنا”، والذي أعلنت

“شيحة” تبرؤها منه بعد توبتها، سادت حالة من الجدل بين البعض عن حكم

التمثيل في الشريعة.

وسبق

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن حكم التمثيل،

حيث ذكرت أنّ التمثيل مهنة كسائر المهن، إما توصل رسالة حسنة بأسلوب حسن، أو توصل رسالة

سيئة بأسلوب سيئ، أو توصل رسالة حسنة بأسلوب سيئ.

وأضافت

دار الإفتاء: «التمثيل ليس كذبا لأنه حكاية، فالتمثيل في ذاته ليس حرام، لكنه قد يكون

حرام لغير ذلك إذا اشتمل على شيء من الرسائل السيئة، أو إذا اشتمل على شيء من الإغواء،

ومضمون الفيلم مهم جدا جدا، لكن التمثيل ليس كذبا وليس حرام، لكنه نوع من أنواع الحكاية،

وحلال».



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد جدل حلا شيحة.. الإفتاء تُجيب: التمثيل حلال ولا حرام؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.