تراند الفن: عبد الباسط حمودة: “موسيماني مدرب متميز في قراءة المنافس.. والشناوي أفضل حارس بإفريقيا” (حوار)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 02:09 مساءً - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، اليوم السبت 17 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في مباراة قوية ضمن منافسات مهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى “القاهرة 24” حوارًا صحفيًا مع نجم الأغنية الشعبية الفنان عبد الباسط حمودة، لمعرفة توقعاته للمباراة بين الأهلي وكايزر تشيفز، ورأيه في موسيماني ولاعبي الأهلي، وإلى نص الحوار:

“المباراة ستكون في غاية الصعوبة على لاعبي فريق الأهلي، وذلك بسبب طريقة لعب فريق كايزر تشيفز الدفاعية، ولكن لاعبي الأهلي قادرون على الفوز وحصد اللقب العاشر للقلعة الحمراء”.

“إن شاء الله المباراة هتخلص 2 للنادي الأهلي”.

“طبعًا، الشناوي حارس كبير وأفضل حارس في إفريقيا، وكلنا نخطأ ونتعلم من الخطأ، وسيظل الشناوي أفضل حارس في القارة السمراء”.

اللاعب يحتاج إلى الدعم المستمر داخل وخارج الملعب حتى يستطيع إخراج كل ما لديه، ولكن كاف قرر ذلك نسبة إلى زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا في المغرب، وعلينا أن نحترم ذلك القرار، وجمهور الأهلي ومصر كلها بجانب الفريق، ولاعبو الأهلي قادرون على العودة إلى القاهرة بلقب دوري أبطال إفريقيا.

“لا طبعًا مستحيل، مستحيل فريق كايزر تشيفز يكسب الأهلي، الأهلي قادر على الفوز وحصد اللقب”.

“موسيماني مدرب ممتاز، وهو ناجح جدًا في قراءة مُنافسه جيدًا ليتمكن من معرفة نقاط ضعفة ليستطيع اللعب عليها والفوز بالمباراة”.

“من وجهة نظري محمد شريف وصلاح محسن هما الأنسب لقيادة هجوم الأهلي”.

“أنصح لاعبي الأهلي بالتركيز في التتويج باللقب فقط، وأتمنى لهم التوفيق، وأعلم جيدًا أنهم قادرون على الفوز والرجوع إلى القاهرة باللقب العاشر للقلعة الحمراء”.

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