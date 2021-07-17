تراند الفن: “المهندسين” توافق على إنشاء شركة وطنية للتنمية المستدامة.. وضاحي: إنجاز استثماري للنقابة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 02:09 مساءً - قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن إنشاء شركة “المهندس الوطني للتنمية المستدامة” يمكن من خلالها المشاركة في المشاريع الاستثمارية الكبرى بالدولة لصالح صندوق المعاشات.

وطالب خلال الاجتماع التنسيقي لهيئة مكتب النقابة مع المكتب الفني لنقابة ومجموعة عمل مستشفى المهندسين، أنه في حالة دخول مستثمر يتم التفاوض معه سواء بنظام B.O.T أو بنظام المشاركة حسب نسبة كل طرف.

وأشار ضاحي إلى أن الغرض من إعداد دراسة جدوى للمستشفى هو دراسة الهيكل التمويلي والعائد الاستثماري والأسلوب الأمثل لدعوة المستثمرين بعد إعداد T.O.R، كما تم الاحتفاظ بقيمة الأرض للأجيال القادمة للاستفادة من القيمة التصاعدية لها.

من جانبه أكد الدكتور حماد عبد الله، رئيس المكتب الفني لنقابة المهندسين، على كلمة النقيب بأن موافقة هيئة الاستثمار بتأسيس شركة المهندس الوطني للتنمية المستدامة ومقرها النقابة العامة، يعد نصرًا لنقابة المهندسين لأنها أصبحت الكيان الاعتباري لإدارة أصولها.

وأثنى رئيس المكتب الفني خلال الاجتماع، على تصريح المهندس هاني ضاحي، بأنه لا نية مطلقًا لبيع أصول النقابة، وأن ما يجرى حاليًا هو إعادة تشغيل مشاريع النقابة وضخ استثمارات لصالح صندوق المعاشات، على الرغم من وجود موافقات لمجالس سابقة ببيع هذه المصانع، إلا أن المجلس الحالي رفض فكرة بيع أي أصل من أصول النقابة.

وفيما يتعلق بآخر مستجدات مشروع مستشفى المهندسين، أشار الدكتور شريف حماد، أنه خلال الفترة السابقة تم الانتهاء من اختيار التحالف الاستشاري وبأسعار مخفضة بأقل من السعر المقدم 0.9%، ويجرى حاليًا اتمام إجراءات المناقصة الخاصة بشركة المقاولات للمشروع والتي يتم حاليًا التفاوض مع أقل العروض سعرًا.

وأضاف رئيس مجموعة عمل المستشفى أنه جارٍ عمل دراسة مخفضة للهيكل الخرساني؛ للوصول إلى أفضل قيمة سعرية للمشروع، كما تم الانتهاء من أعمال دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بعد تلافي كل الملاحظات التي وردت بناء على توصية الاجتماع الأخير بالمكتب الفني تمهيدًا لاعتمادها من قبل المجلس الأعلى بالنقابة.

وبدورهم أوضح أعضاء مجموعة عمل المستشفى أنه عند إعداد دراسة الجدوى تم مراعاة حساب القيمة السوقية، والسعر التنافسي لتقديم أعلى مستوى خدمة طبية مميزة، إضافة إلى أنها شملت المراحل الإنشائية التي سيتم تنفيذ المستشفى خلالها على مدار خمس سنوات وكيفية استرداد عائد الربح بعد الانتهاء من حساب التكاليف الاستثمارية لها، والتي تشير إلى نجاح المشروع وتعتبر فرصة ممتازة للاستثمار.

وفي سياق متصل عرض المهندس شريف هداره، رئيس مجموعة عمل كفر ربيع، الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص إيجار مصنع كفر ربيع بعد الانتهاء من إعداد كراسة TOR، والنشر بالجرائد الرسمية، وبالفعل تقدم أحد المستثمرين لشراء كراسة الشروط، وتم الحصول على عرض من إحدى الشركات لعمل الدعاية والتسويق اللازمة لإيجار المصنع دون أن تتحمل النقابة أي تكاليف.

حضر الاجتماع، المهندس أحمد عثمان والمهندس محمد عبد العظيم، وكيلا النقابة، والمهندس حسن عبد العليم، الأمين العام للنقابةأ والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد المتحدث الإعلامي للنقابة.

كما حضر أعضاء المكتب الفني، د.حكيم عفيفي، ود.شريف حماد، وم.شريف هداره، ود.إبراهيم فوزي، ود.هشام عرفات، ود.رؤوف درويش، وم.سيف أبو النجا، ود.عمرو عبد الرحمن، ود.محمد سماحه، ود. سعد الضو، واللواء هشام أبو سنة، ود.شبل ضحا، ود.هشام سعودي، وممثلين عن المكتب القانوني هاني سري الدين.

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