تراند الفن: «الصحة»: ارتفاع أعداد الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» إلى 22 مليون جرعة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 02:09 مساءً - أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم السبت وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 22 مليون جرعة.

وأوضحت “الصحة” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر”، أنه تم إعطاء هذه الجرعات عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى أخذ اللقاح عبر التسجيل بتطبيق صحتي.(أضغط هنا)، مع مراعاة الأخذ بالتدابير الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

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