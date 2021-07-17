تراند الفن: الصفاقسي التونسي يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بالتعاقد مع صولة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 02:09 مساءً - نفى مسؤولو الصفاقسي التونسي حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة، حول اهتمام الأهلي بالتعاقد مع مهاجم الفريق، الليبي محمد صولة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر داخل النادي التونسي لـ “القاهرة 24” أن الصفاقسي لم يتلقَ أي مفاوضات سوءًا شفهية أو رسمية من قبل النادي الأهلي من أجل التعاقد مع المهاجم الليبي بعد ظهوره بمستوى متميز في الدوري التونسي.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط هجومه في فترة الانتقالات المقبلة، في ظل استقرار المدير الفني بيتسو موسيماني على رحيل الكونغولي والتر بواليا، ومروان محسن مهاجم الفريق عقب نهاية الموسم.

ويلعب الأهلي، مساء اليوم السبت، مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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