تراند الفن: حريق بمعهد المساحة في الهرم.. والحماية المدنية تحاول السيطرة ( صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 02:09 مساءً - نشب حريق في معهد المساحة بالهرم بمحيط مدرسة أم الأبطال الثانوية، وأبلغت الإدارة قوات الحماية المدنية التي انتقلت على الفور للسيطرة على النيران.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من النجدة يفيد بنشوب حريق بمعهد المساحة بالهرم، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بالمعهد ورجحت الفحص المبدئي، أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع ضحايا أو مصابين.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.