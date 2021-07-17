تراند الفن: طلاب كفر الشيخ عن امتحان الكيمياء: صعب ويحتاج وقت أطول (صور وفيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 03:09 مساءً - شهدت لجان محافظة كفر الشيخ، حالة من تباين الآراء في امتحان مادة الكيمياء، ما بين صعب إلى أنه في مستوي الطالب المتوسط، وذلك عقب الانتهاء من الامتحانات.

وأكدت طالبة بمدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية، أن الامتحان كان صعب، ويحتاج وقت أطول للإجابة على الأسئلة ومراجعتها لأنه يحتاج إلى فهم أكثر من الحفظ.

لتستكمل طالبة آخري، أنها أجابت علي أسئلة الامتحان الخمسين، ولكنها لا تعلم هل إجابتها صحيحة أم خاطئة لضيق الوقت، وعدم تمكنها من مراجعة إجابات الامتحان، مؤكدة أنها رغم تدربها كثيرًا على الامتحان وطرق حله، إلا أنه واجهها العديد من الصعوبات.

لتضيف طالبة آخري أن الامتحان كان بالنسبة لها سهل لأنها تدربت عليه كثيرًا باستثناء نقطة واحدة هي من تشك في حلها، متمنية أن يتم إعادة النظر في وقت الامتحانات لأنه لا يتسع بأن تقوم بمراجعة ما قامت بحله.

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