تراند الفن: النني أساسيًا مع أرسنال في مواجهة رينجرز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلن ميكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تشكيلة لاعبيه لمواجهة فريق رينجيرز الودية، ضمن الخطة الاستعدادية للموسم الجديد.

وقد شهد تشكيل الجانرز حضور النجم المصري محمد النني، في التشكيلة الأساسية للمباراة الودية، في خط الوسط بجانب توماس بارتي.

وقد جاء تشكيل أرسنال للمباراة الودية التي ستنطلق في تمام الثالثة عصرا كالتالي:

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