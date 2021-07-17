تراند الفن: السكة الحديد تعلن حاجتها لـ 100 فرد لشغل وظيفة أمن إداري بالقطارات (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 03:09 مساءً - كشف المهندس سامي عبد التواب، رئيس شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإداري، خطة الشركة للتعاقد مع عدد من العاملين داخل شركة السكة الحديد للخدمات بوطية التأمين الإداراي داخل قطارات السكة الحديد لرفع معدلات الأمان فى ظل التطوير التى تشهده هيئة السكة الحديد من خلال توريد 1300 عربة ركاب روسية جديدة لخدمة المواطن المصري.

وقال رئيس الشركة لـ “القاهرة 24” أن الهيئة تطرح حاليًا إعلان وظائف لتعيين 100 فرد أمن إداري داخل القطارات، للعمل داخل محطات السكك الحديدية بمنطقة القاهرة الكبرى لمواكبة التحديث والتطوير داخل الهيئة القومية للسكة الحديد، ضمن توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل.

وتضمنت شروط التعاقد داخل شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة بوظيفة فرد أمن اداري داخل قطارات السكة الحديد الآتي:

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