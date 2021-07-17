فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 03:09 مساءً - قررت

محكمة جنح الشيخ زايد وأكتوبر، تأجيل دعوى اتهام الفنان محمد رمضان، للإعلامي عمرو

أديب، بسبه وقذفه إثر هجومه عليه في حلقة سابقة، لشهر أغسطس المقبل إداريا.

وكشفت

صحيفة الدعوى، أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف

ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبق صحفي إعلامي وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات

وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وأضافت

الدعوى، أنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعًا عامًا

بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته، وأن المتهم قد ارتكب جرائم

السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني،

وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة أم بي سي.

وتقدم

الدكتور أحمد الجندي المحامى، وكيلًا عن الفنان محمد رمضان، برفع دعوى سب وقذف ضد الإعلامي

عمرو أديب يتهمه بسبه وقذفه، إثر هجومه في حلقة سابقة عليه، عقب انتقاده لفيديو

” الفلوس” الشهير الذي نشره الفنان بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبواليسر،

عبر برنامجه “حكاية”.

وجاء

في صحيفة الدعوى، أن المعلن إليه الأول، الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي

وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقًا صحفيًا إعلاميًا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه

عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وبحسب

الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلة رمضان، وأخذ يتناول موضوعًا

عامًا بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريحه وسبه وسب عائلته.

وأضافت

الدعوى المقدمة أن المتهم، قد ارتكب جرائم السب والقذف مستغلًا منصة الإعلام للتشهير

العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول قرار من المحكمة في قضية محمد رمضان ضد عمرو أديب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.