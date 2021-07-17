فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 03:09 مساءً - قال

ميتشو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، والمدرب الحالي لمنتخب زامبيا أنه لا يتمنى

فوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة بسبب كونه مشجع زملكاوي .

وقال

ميتشو في تصريحات صحيفة: ” لا أتمنى فوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا كوني

رجل أعشق نادي الزمالك حتى لا يزيد فارق البطولات بينهما “.

وتابع ميتشو: ” موسيماني صديقي ونتحدث سوياً كل فترة

، هو شخص رائع ومدرب تكتيكي على أعلى مستوى وسيقوم بعمل جيد في مباراة اليوم

“.

وأضاف:

” ليس من السهل علي ان أقوم بتشجيع نادي كايزر تشيفز أيضاً لأنني قمت بتدريب أورلاندو

بايرتس في جنوب إفريقيا وهو الفريق المفضل بالنسبة لي هنالك “.

واختتم

: ” في النهاية لن يفرق معي من سيفوز لكن سيفوز من تدرب بشكل جيد في الفترة الماضية

من الفريقين وهذه طبيعة كرة القدم وآمل مشاهدة مباراة قوية تليق بنهائي دوري أبطال

إفريقيا”.

ويلتقي

النادي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء،

على ملعب مركب محمد الخامس ، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مدرب الزمالك السابق: أتمنى هزيمة الأهلي اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.