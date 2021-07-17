تراند الفن: جومانا مراد تُعلن وفاة والد زوجها وتنعيه بهذه الكلمات (صورة)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلنت الفنانة جومانا مراد، وفاة والد زوجها المستشار أسامة توفيق بسيسو، منذ قليل، طالبة من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت “مراد” على حسابها الشخصي بـ “انستجرام”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوبٍ مؤمنة وراضية وصابرة ومحتسبة ننعي فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب المستشار أسامه توفيق بسيسو رحمة الله.. والد زوجي الدكتور ربيع أسامة بسيسو.. سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا”.

وتابعت: “اللهم ثبته عند السؤال وأغفر له وأرحمه وأعف عنه وَأَكرِمْ نزُلَه وَوسِّعْ مُدْخَلَه وأغْسِلْه بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ونَقِّه منَ الخَـطَايَا كما يُنقَى الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس.. وَأَبْدِلْه دارا خيرًا مِنْ دَارِه وأدْخِلْه الجنَّةَ وأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار.. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وأغسله بالماء والثلج والبرد.. واجعل قبره روضة من رياض الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أخذ ولله ما أعطى”.



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