تراند الفن: بعد لقاء مسؤول أمني كويتي السفير الإماراتي.. ما حقيقة وجود لوبي إماراتي يحرض ضد الكويت؟

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 03:09 مساءً - بعد يومين من لقاء رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي، سفير الإمارات لدى الكويت، أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانًا تنفي فيه ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول لوبي مزعوم لدولة الإمارات العربية المتحدة يحرض على دولة الكويت.

وزعمت تقارير صحفية مؤخرًا بأن دولة الإمارات وجهت مواقع إعلامية في بروكسل لمهاجمة دولة الكويت، وفق ما أكدت.

وأوضحت الخارجية الكويتية، في بيانها، أن “الخبر قد أشار إلى اسم عضو في البرلمان الأوروبي غير صحيح وغير موجود”.

وأشادت الخارجية الكويتية بمستوى التنسيق المستمر بين بعثة دولة الكويت وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدبلوماسية في بروكسل وسعيهما المشترك للعمل معًا في خدمة البلدين وسياستهما الخارجية الذي يأتي انعكاسًا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وقيادتهما وشعبيهما الشقيقين.

وفي وقت سابق، التقى رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي بالإنابة الشيخ صباح شملان عبدالعزيز، يوم الأربعاء الماضي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت الدكتور مطر النيادي، لبحث التعاون المشترك.

وقال جهاز الأمن الوطني الكويتي، في بيان صحفي، إن الجانبين بحثا أوجه التعاون والعلاقات الثنائية التي تجمع بين الكويت والإمارات وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم بحث أهم القضايا المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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