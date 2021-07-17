تراند الفن: محافظ البحيرة يتفقد دور الرعاية الاجتماعية بالأبعادية ويقدم الهدايا للأطفال

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 03:09 مساءً - تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم السبت، دور الرعاية الاجتماعية بالأبعادية بمدينة دمنهور، حيث وزع الهدايا العينية والملابس على الأطفال الأيتام بمناسبة استقبال عيد الأضحى المبارك، كما قدم التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتابع الملاعب والأقسام الترفيهية بدور الرعاية، ووجه مديرية التضامن والمشرفين بتوجيه أفضل أوجه العناية والرعاية للأطفال.

وأكد محافظ البحيرة تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام والمؤسسات الإيوائية ودور المسنين والمحرومين من الرعاية الأسرية، وتقديم كافة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والترفيهية لهم ولإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع، مشيرًا إلى الجهود المبذولة والدعم المستمر لدور الأيتام لتقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهم.

وفي وقت سابق، افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم السبت، معرض السلع الغذائية واللحوم الذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص ومديرية التموين، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بوسط المدينة؛ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ استمرار الدعم والعمل على توفير كافة السلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يتم توفير اللحوم البلدية بكافة المعارض والمنافذ بسعر 100 جنيه للكيلو بما يقل بنسبة 40% عن مثيلاتها، وكذا توفر الفاكهة والخضراوات والمواد الغذائية بأسعار تقل من 20 إلى 25%، حيث يتم بيع اللحوم البلدي الطازجة بالأسعار المخفضة تحت إشراف الطب البيطري ومديرية التموين.

وأضاف المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة المرافق والجهات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوافر الوقود وكافة السلع الغذائية والمستلزمات، لافتًا إلى أن المعرض يعد ثاني معرض يتم افتتاحه خلال أسبوع بعد افتتاح معرض دمنهور ضمن الجهود التي تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية، والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء أسعار والتوسع في فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن.

وأعلن المحافظ أنه سيتم اليوم افتتاح معرضين آخرين بكفر الدوار وإيتاي البارود ليصبح إجمالي عدد المعارض 4، بالإضافة إلى 3118 منفذًا منتشرة بمدن ومراكز وقرى المحافظة وتوفير 20 سيارة متحركة للوصول إلى المناطق النائية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ المعرض وأشاد بجودة وأسعار المنتجات ومدى إقبال المواطنين وفرحتهم ووجه باستمرار فتح المعرض طوال أيام عيد الأضحى، ومتابعة الكميات المطلوبة يوميًا مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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