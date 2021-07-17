تراند الفن: محمد فاروق: الأهلي يمتلك الأفضل في إفريقيا والتركيز شرط الفوز على كايزر تشيفز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 03:09 مساءً - قال محمد فاروق، نجم النادي الأهلي السابق، إنه يثق في قدرة لاعبي الأهلي، على تخطي عقبة كايزر تشيفز، والتتويج باللقب الإفريقي العاشر.

وأضاف “فاروق”، في تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي يدخل كل بطولة وكل نهائي وعينه على اللقب فقط، ودائمًا ما كان اللاعبون على قدر المستوى، وعند حسن ظن الجمهور.

وتابع نجم الأهلي السابق: “بالأرقام الأهلي يستحق اللقب، لكن الملعب هو الفيصل وليس الأرقام، فالفارق في الدوافع والتخطيط والتركيز فقط وليس التاريخ”.

وأوضح محمد فاروق أن الأهلي يمتلك أفضل اللاعبين في إفريقيا، وحامل اللقب، لكن هذا لا يمنع من التزام لاعبي الأهلي وتركيزهم لحصد اللقب.

وأكمل “فاروق” أنه من الطبيعي أن يخشى نادي كايزر تشيفز من الأهلي، لأن الأهلي هو الأفضل في إفريقيا، ولاعبو الأهلي يدركون قيمة المباراة، والأرقام التي تضاف إلى تاريخهم.

وحول أفضلية المواجهة مع فريق من جنوب إفريقيا، قال “فاروق” إن البطل لا يفرق معه أي منافس، إلا أن الكرة مع الفرق الإفريقية أفضل بكثير بسبب قلة الضغط والمشاحنات التي يُحدثها لاعبي شمال إفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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