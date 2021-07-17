فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 03:09 مساءً - توقع

الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، فوز النادي الأهلي بلقب نهائي دوري

أبطال أفريقيا، معتبرًا أن اللقب محسوم لصالح النادي الأهلى، بسبب تفوقه في الإمكانيات

والخبرات على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وكتب

خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: مبروك للنادي

الأهلي فوزه ببطولة أفريقيا العاشرة بالنسبة له، و نتكلم بعد الماتش”.

من جانبهم هاجم جمهور النادي الأهلي منشور

“الغندور”، معتبرين أنه يتمنى خسارة الأهلي وأن توقعه الاستباقي ما إلا

“أر- حسد”، فيما هاجمت الجماهير نجم الزمالك السابق، بسبب ما اعتبروه

الحقد الدفين تجاه النادي الأهلي ومحاولته إثارة الجدل ليبقى في الصورة دائمًا، حسب

قولهم.

ويلتقي

الأهلى مع كايزر تشيفز، اليوم، السبت، في تمام

التاسعة مساء، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على مركب محمد الخامس، في الدار البيضاء،

بالمغرب.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خالد الغندور: مبروك العاشرة يا أهلي.. والجماهير: «كفاية أر» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.