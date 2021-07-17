تراند الفن: “صحة المنيا” تحرر 23 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 03:09 مساءً - تواصل مديرية الصحة بالمنيا، شن الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية وعلى منافذ البيع وكافة القطاعات الخدمية، التي تقدم الخدمات للمواطنين، بجميع مراكز المحافظة، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة الغذاء المعروض للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فرق مراقبة الأغذية تمكنت من تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية، في الفترة من 10 الى15 يوليو الجاري، حيث تم المرور على 70 منشأة غذائية وتم تحرير 23 مخالفة للمنشآت، حيث تنوعت المحاضر بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية، مؤكدًا على الاستمرار في تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمرة.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم إعدام 200 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 43 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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