نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أضخم عروض مكتبة جرير بمناسبة عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أضخم عروض مكتبة جرير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تعمل مكتبة جرير على تقديم باقة شاملة من العروض على جميع منتجاتها المختلفة، وعلى الهواتف بأنواعها المتعددة الأيفون والسامسونج وشاومي وأوبو وريلمي.. إلخ. وعلى الساعات الذكية والشاشات وللاب توب والأجهزة اللوحية. أيضا تقدم مكتبة جرير “jarir bookstore” فرص متنوعة ومتميزة لجميع المواطنين السعوديين ولجميع المقيمين داخل المملكة لشراء أحدث الأجهزة بأقل الأسعار في السعودية. أضخم عروض مكتبة جرير: احصل على جهاز ابل 2020 – أيباد برو 11. مقدم من جرير ضمن باقة العروض الأسبوعية داخل المكتبة، الجهاز هو عبارة عن كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الرابع 4G. شاشة الجهاز 11 بوصة. سعة تخزين الجهاز هي 128 جيجابايت، الأيباد يأتي بناند فلاش. الأيباد ثماني النواة، رمادي اللون، كما يمكنك الحصول على الجهاز بسعر 3849 ريال سعودي شامل الضريبة بعد التخفيض. أما سعر الجهاز قبل التخفيض 4249 ريال سعودي. مما يجعلك توفر 400 ريال سعودي عند شرائك الجهاز كاش، كما يمكنك شراء الجهاز بالتقسيط على مدة 36 شهر بحيث تسدد كل شهر 179 ريال سعودي، ويأتي الجهاز بضمان شركة ابل لمدة 24 شهر.

يمكنك شراء هواوي ميت بوك اكس برو من أسواق جرير بسعر 5249 ريال سعودي شامل الضريبة بعد الخصم. سعر الجهاز قبل الخصم 6999 ريال سعودي ما يجعلك توفر 1750 ريال سعودي عند شرائك للجهاز كاش بالإضافة إلى ذلك حصولك على هدايا بقيمة 872 ريال سعودي. الجهاز عبارة عن كمبيوتر محمول. 13.9 بوصة، (10 الجيل) i7-10510U أنتل كور. بسعة 2 جيجابايت MX250 انفيديا جي فورس.1 تيرابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2. كما يمكنك الحصول على هذا المنتج بالأقساط فتدفع 243 ريال سعودي على 36 شهر.

وفر 700 ريال سعودي عند شرائك جهاز لينوفو يوجا C640-13IML من مكتبة جرير، الجهاز هو لابتوب 2 في 1 متحول. صمم الجهاز على شكل ملف، (10 الجيل) i7-10510U أنتل كور. شاشة الجهاز 13.3 بوصة، سعة التخزين للجهاز 512 جيجابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2 .16 جيجابايت رام، يعمل الجهاز بنظام تشغيل ويندوز 10. سعر الجهاز هو 3899 ريال سعودي شامل الضريبة. السعر قبل التخفيض 4599 ريال. احصل على هذا المنتج بالأقساط بحيث تدفع 181 ريال على مدة 36 شهرا. فترة الضمان للجهاز هي 24 شهر بضمان الوكيل.

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