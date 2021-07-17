تراند الفن: جريان السيول بـ« تمرة السليل»جنوب الرياض (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 04:04 مساءً - تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، مقطع فيديو يظهر جريان للسيول بقرية تمرة السليل بجنوب منطقة الرياض.

ويظهر المقطع المتداول جريان السيول في أحد الأودية بـ”تمرة السليل”، جراء هطول الأمطار الغزيرة بمحافظة السليل.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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